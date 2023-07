BARNE-OASE: – Det har vært en fantastisk uke med over 950 barn! sier Steffen Aarhus, som har hatt ansvaret for barnearbeidet «BoJoKo» under årets Oase-stevne. Her sammen med lederne Anna-Naomi Kleivset (18) og Ingrid Aarhus (22). Foto: Dag Buhagen