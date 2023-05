Norge IDAG

Kristi Himmelfartsdag-helgen samles artister fra hele Norden i Filadelfiakirken Vennesla. Foto: Plussreiser

Plussreiser skaper suksess igjen med nytt konsept på Kristi Himmelfartsdag

— Nesten alt utsolgt til Nordisk musikkevent i Vennesla

Plussreiser prøvde det ut for første gang i fjor. Daglig leder Aud Halsne sier at de fikk lyst til å arrangere noe for å markere Kristi Himmelfartsdag, fordi de så at det skjedde lite på den dagen. De oppdaget fort at det var det veldig mange som ville være med på. I år har de utvidet konseptet.