Norge IDAG

Palestina-arabiske barn står på moloen og ser ut over Middelhavet i havnen i Gaza by. Foto: NTB/AP/Jehad Alshrafi

Nesten halvparten av Gazas innbyggere vil emigrere

En undersøkelse fra et palestinsk forskningssenter viser også at 48 % av palestinerne i Gaza støttet anti-Hamas-demonstrasjoner som oppsto over hele Gaza.