NEDERLAND: Demonstranter, med flagg og bilder av gislene som ble kidnappet under Hamas' terrorangrep i Israel 7. oktober, utenfor Den internasjonale domstolen i Haag fredag 12. januar 2024. Foto: NTB/AP Photo/Patrick Post

Den internasjonale domstolen (ICJ):

Netanyahu i strategimøte før ICJs kjennelse

Nyhetsbyrået Tazpit Press Service (TPS) meldte torsdag at Israels statsminister Benjamin Netanyahu avholdt et møte med juridiske rådgivere og regjeringsmedlemmer i påvente av Den internasjonale domstolens (ICJ) avgjørelse om Gaza-krigen. Det er ventet at kjennelsen offentliggjøres fredag kl. 13.00.