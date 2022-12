Norge IDAG

Benjamin Netanyahu kunngjorde onsdag 22. desember at en ny regjering er på plass. Foto: Maya Alleruzzo/AP/NTB

Israel:

Netanyahu har dannet ny regjering

Påtroppende statsminister Benjamin Netanyahu ringte president Isaac Herzog sent onsdag kveld for å kunngjøre at han har dannet ny regjering. Det melder Jerusalem Post.