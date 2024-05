Norge IDAG

WASHINGTON: Benjamin Netanyahu i 2015, forrige gang han talte i den amerikanske kongressen. Foto: NTB/AP/Susan Walsh

Netanyahu offisielt invitert til å tale i Kongressen i USA

De fire øverste lederne i Kongressen har formelt invitert Israels statsminister Benjamin Netanyahu til å tale på et felles møte for Senatet og Representantenes hus. Det er foreløpig ikke fastsatt en dato for talen.