Tilbake på jobb: Statsminister Benjamin Netanyahu var på plass i Knesset få timer etter at han ble skrevet ut fra sykehuset der han fikk operert inn en Pacemaker. Foto: NTB/AP/Maya Alleruzzo

Israel:

Netanyahu på plass i Knesset få timer etter sykehusopphold

Israels statsminister Benjamin Netnyahu ble skrevet ut fra et sykehus i Tel Aviv søndag morgen etter at han fikk operert inn en pacemaker i brystet. Mandag var han tilbake på jobb da Knesset stemte over rettsreformen. Regjeringen ønsket å vedta det kontroversielle lovforslaget før Knesset tar pause 30. juli.