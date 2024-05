Norge IDAG

Lederen for Representantenes hus i USA sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu snart skal tale til Kongressen i Washington. Bildet er fra hans tale i 2015. Foto: NTB/AP/J. Scott Applewhite

– Netanyahu skal tale til Kongressen i USA

Israels statsminister skal om kort tid tale til et felles møte for de to kamrene i Kongressen, sier lederen for Representantenes hus, Mike Johnson.