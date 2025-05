Norge IDAG

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Ronen Zvulun/AP/NTB

Netanyahu skjerper sikkerheten ved israelske ambassader

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier sikkerheten vil bli skjerpet ved israelske ambassader over hele verden etter at to ambassademedarbeidere ble skutt og drept idet de forlot et arrangement på Capital Jewish Museum i Washington onsdag kveld.