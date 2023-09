Norge IDAG

Benjamin Netanyahu på FNs talerstol i New York, fredag 22. september 2023. Foto: AP Photo/Mary Altaffer/NTB.

FNs generalforsamling:

Netanyahu talte om et nytt Midtøsten

– Midtøsten forandrer seg. Vi river fiendskapets murer. Vi legger grunnlaget for velstand og fred for hele regionen, sa Netanyahu i FNs hovedforsamling fredag morgen. Han la ikke skjul på at den palestinske terrorismen er et hinder for fred.