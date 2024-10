Norge IDAG

Israelske soldater går ut av en tunnel som Hamas-militanter brukte til å angripe Erez-krysset i Gaza. Foto: NTB/AP

CNN:

Netanyahu vurderte å tvinge alle sivile ut av nord-Gaza for å ta Hamas

Israels statsminister Benjamin Netanyahu vurderer en plan for å tvinge alle palestinaarabiske sivile ut av det nordlige Gaza, inkludert Gaza by, for å beleire Hamas og tvinge løslatelsen av gisler, melder CNN.