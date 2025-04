Nike med holocaust-vits i ny reklame

Etter det prestisjetunge London Marathon, valgte Nike å lansere en kampanje med slagordet «Aldri igjen... til neste år» – og brukte dermed et Holocaust-minneuttrykk som spøk.

Kristen Mediaallianse Drift AS

Publisert: 28.04.2025 kl 19:10

– Nikes markedsavdeling har oppdaget en innovativ metode for å brenne av millioner av dollar på en kampanje, og samtidig miste kunder, sa en krisekommunikasjonsekspert søndag, ifølge Israel Hayom.

– Det er som å annonsere for en ny løpesko med slagordet «Tvillingtårnene falt, men prisene våre falt enda mer».

Reaksjoner i sosiale medier

London Marathon er et av verdens mest profilerte løp, men en reklame fra Nike har i år utløst raseri blant Storbritannias jødiske samfunn.

– Du kan forstå feilen, skrev en bruker av sosiale medier i en ironisk kommentar.

– Tross alt, hva er forskjellen mellom drap på seks millioner jøder og muskelsmerter etter å ha løpt 26 mil? Begge deler får folk til å si «aldri igjen.»

– Hvorfor fortsetter dere å mislykkes? tvitret Mossads offisielle X-konto, som tagget Nike.

– Ansatte du Goebbels til din PR-avdeling? skrev en annen bruker, mens andre la til: «Boikott selskapet. Kjøp aldri fra dem igjen.»

Kaller det bagatellisering

Kilder i reklamebransjen mener Nike prøvde å koble seg til trenden med autentisitet og humor som kjennetegner den yngre generasjonen, men at de denne gangen gjorde en stor feilvurdering ved å bagatellisere og vise taktløshet overfor et så følsomt tema, bare et par dager etter Holocaust-minnedagen ble markert.

Jøder i Storbritannia fordømmer reklamen under London Marathon, og kaller den ufølsom, ifølge Ynetnews.