Informasjonsleder i Misjonssambandet Espen Ottosen. Foto: Marius Bergersen/NLM

Misjonsåret 2022:

NLM har over 100 utsendinger i Afrika, Asia og Sør-Amerika

– 2022 ble året der misjonsarbeidet til Misjonssambandet igjen kom tilbake til det normale etter pandemien. Vi er takknemlige for at vi igjen har godt over hundre voksne utsendinger i Afrika, Asia og Sør-Amerika.