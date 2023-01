HISTORISK SAMARBEIDSAVTALE: Her signerer seksjonsleder for Øst-Afrika, Arild M. Bakke, generalsekretær i NMS Helge S. Gaard, preses biskop Myaka og fungerende generalsekretær Asmeer den nye partneravtalen mellom NMS og ELCSA under sistnevntes generalforsamling i Johannesburg. Foto: Arild M. Bakke