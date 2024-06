Norge IDAG

President Joe Biden på Raleigh-Durham International Airport fredag etter debatten. Foto: NTB/AP/Evan Vucci

Sitat NRK, dagen etter presidentdebatten med Donald Trump:

– Noen mener at det er et under om Biden får beholde førerkortet

«En hard dom» over Biden. Det er NRKs kommentar i formiddagsnyhetene etter den store presidentdebatten mellom Amerikas president, Joe Biden og tidligere president, Donald Trump, som fant sted natt til fredag 28. juni. NRK serverer også følgende setning: «Noen mener at det er et under om Biden får beholde førerkortet sitt». Verre kan ikke medias fortvilelse over den svake debatt-prestasjonen fra mannen som de håper skal stanse Trump.