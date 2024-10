Norge IDAG

Noen tanker om lydighet

Jeg har gjort meg noen tanker som jeg vil dele med leserne. Når vi lager ting, så har det alltid et formål. Selv de minste ting, som en binders og en synål, til store ting som biler, båter og fly. En slik måte å tenke på har fått meg til å undres hvilken hensikt Gud hadde med å skape universet. Det hadde også et formål. Denne undring har ført til at jeg tror Gud skapte universet med den hensikt å skape mennesket. Det var ingen annen måte vi kunne bli til på. Det betyr at vi er viktige for Gud.