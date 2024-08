Norge IDAG

Vi mangler dyktige politikere, mener Anita Apelthun Sæle. Foto: Faksimile:Dagens industri

Anita Apelthun Sæle:

«Nordmenn har nesten alt, det eneste som mangler er fornuftige politikere»

Overskriften er hentet fra Dagens Industri. 18. juni 2024. De påpeker at den norske kronen faller som en sten. Og årsakene er at Norge er hardt beskattet, og bare Frankrike har et høyere skattetrykk enn Norge. Enda verre er formueskatten som gjør at de som tjener penger og skaper arbeidsplasser rømmer landet. Den store svenske avisen skriver i en analyse at dette også gjør at kronen blir svekket.