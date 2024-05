Det Mosaiske Trossamfund reagerer på Eides ordvalg:

Styreleder Ronen Bahar i Det Mosaiske Trossamfund reagerer på Espen Barth Eides (Ap) ordvalg når han sier Israel har brukt antisemittisme som en slags beskyttelse mot all kritikk. – For oss er ikke «antisemittisme» et spillekort eller et skjold mot berettiget kritikk, sier Bahar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB