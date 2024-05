Norge IDAG

Israels finansminister Bezalel Smotrich. Foto: Gil Cohen-Magen/AP/NTB

Norge anerkjenner palestinsk stat – PNA på randen av økonomisk kollaps

Etter at Norge kunngjorde at de vil anerkjenne en palestinsk stat, har Israels finansminister tatt til orde for å avslutte ordningen der Norge bidrar til at de palestinske myndighetene (PNA) kan motta skattepenger som Israel krever inn.