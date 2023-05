Norge IDAG

Arendal på skeiva har klaget Norge IDAG inn for PFU. Foto: Facebook / Arendal på skeiva

PFU:

Norge IDAG klaget inn for PFU av «Arendal på skeiva»

Norge IDAG trykket for noen uker siden et leserbrev der det kom frem en påstand om at en halv skoleklasse i Arendal ønsker å bytte kjønn. Vi satte en journalist på saken for å undersøke forholdene i Arendal nærmere. I etterkant har vi også intervjuet sexolog Berit Bulien, som er ansatt av Arendal kommune.