Norge IDAG

Karl Almedal fikk nylig gullparaplyen for sin skandaliserende journalistikk mot kristen virksomhet. Foto: Illustrasjon: AH

Siste:

Norge IDAG og Dagen slår seg sammen

Det har lenge vært turbulent mellom de to bergensbaserte kristne avisene Norge IDAG og Dagen. For mange vil det nok derfor være overraskende at de nå slår seg sammen. – Nå skal vi lage nye gode kampanjer som kan generere masse klikk og nettabonnenter, sier Vebjørn Selbekk til Norge IDAG.