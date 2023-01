Norge IDAG

Nå haster det å løse strømkrisen, skriver Finn Jarle Sæle. Bildet er fra Vestby i Follo i desember 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Finn Jarle Sæle:

Norge kan få opp farten – og øke strømproduksjonen

Både Statsminister Jonas Gahr Støre, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, har begynt det nye år med gode løfter om å få strømprisen ned. Det skjedde etter en krisegallup som viste at Høyre er nå like stor som de to regjeringspartiene til sammen.