Espen Barth Eide sammen med president Ahmed Al-Sharaa som nå står for massakrer på sivile. – Han gir et veldig solid inntrykk, og sier alle de riktige tingene: At de ønsker en inkluderende prosess for hele Syria frem mot en ny grunnlov og deretter valg, og at man skal bygge sikkerhet, sa Barth Eide etter møtet med ham.



Foto: Utenriksdepartementet