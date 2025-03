Norge IDAG

En pansret betlevogn av typen Hägglunds Bv206 og en CV90 stridsvogn under militærøvelsen Joint Viking på Setermoen 10. mars 2025. Foto: Heiko Junge / NTB

Dag-Inge Ulstein (KrF):

– Norge trenger en kortidsplan for forsvaret

Leder for KrF, Dag-Inge Ulstein tar til orde for en «korttidsplan for forsvaret» for å oppnå langsiktige mål. KrF ønsker at forsvarsbudsjettet skal være på 3 prosent av BNP innen 2027.