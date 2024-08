Norge IDAG

Pastor Albert fra Sion Molde talte under Kick Off-konferansen på Visjon Norge torsdag kveld. Foto: Skjermdump TV Visjon Norge

Pastor Albert:

– Norge trenger virkelig mer av Gud

Denne uken er det Kick Off-konferanse på TV Visjon Norge i Drammen med mye spennende på programmet. Torsdag talte pastor Albert som leder pinsemenigheten Sion Molde. – Norge trenger virkelig mer av Gud. Norge trenger at Guds herlighet blir åpenbart, og det er det vi er her for, forkynte pastoren.