Norge vil stille målbare krav i møte med Taliban

Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi skrøt av at grupperingen har fått en scene gjennom møtene som nå pågår i Oslo. - Men de vet godt at de ikke får betalt for å stå på scenen uten å innfri krav, sier statssekretær Henrik Thune (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB