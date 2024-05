Norge IDAG

Hovedstaden med pastor Torp vises på TV Visjon Norge mandager kl. 19.00. Programmet kan også strømmes på nettsidene deres. Foto: Oslokirken

Hans Andreas Limi (FrP) i Hovedstaden med pastor Torp:

– Smarte mennesker med gode idéer må få lykkes i Norge

I mandagens episode av Hovedstaden, som sendes kl. 19:00 på Visjon Norge, er FrP-nestleder Hans Andreas Limi gjest. Som medlem av Finanskomiteen er han opptatt av at Norge fører en politikk som gir gode kår for folk flest, samtidig som den støtter gründerne og holder «rikingene» i Norge. – Vi er ikke tjent med for store forskjeller i det norske samfunnet, men vi må ha respekt for at noen jobber hele døgnet og lykkes utrolig bra! sier han.