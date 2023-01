Norge IDAG

Generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga. Foto: Normisjon

Misjonsåret 2022:

Normisjon: – Skaper møteplasser og nye mennesker blir frelst

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær Normisjon, sier at han er stolt av hvordan Normisjons mange fellesskap er viktige møteplasser for mennesker over hele Norge.