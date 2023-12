Norge IDAG

Det norske skipet Strinda er angrepet av Houthiene i Jemen. Foto: J. Ludwig Mowinckels Rederi

Krig i Midtøsten:

Norsk skip truffet av rakett i Rødehavet

Ingen ble såret i et rakettangrep mot det norskeide tankskipet Strinda mandag kveld utenfor Jemen. Houthi-bevegelsen sier den sto bak angrepet. Yahya Saree, en talsmann for den iranskstøttede Houthi-bevegelsen i Jemen, sa tirsdag morgen at gruppen sto bak angrepet på den norske kjemikalietankeren Strinda i Rødehavet.