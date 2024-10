Norge IDAG

REAGERER: Himanshu Gulati (Frp) som er med og leder Israels venner på Stortinget, mener det er alvorlig det som nå kommer frem om palestina-arabiske skolebøker. Foto: Terje Bendiksby / NTB

FN-rapport bekrefter antisemittisk innhold i skolebøker:

– Norsk støtte til UNRWA bør avsluttes

I forbindelse med granskningen av UNRWA, har det gått under radaren hos mange at FN-rapporten bekrefter at palestinske skolebøker i UNRWA-skoler har antisemittisk innhold.