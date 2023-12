Norge IDAG

KAMBODSJA-MISJON: – Det er en åpen dør for evangeliet i sør-øst Asia. Vår rolle fungerer i hovedsak som medvandrer og økonomisk support, sier Morten Berge i lederteamet for ungdom – som vil være del av misjon i Kambodsja gjennom IMI-Kirken Stavanger. Foto: IMI

Norsk ungdom misjonerer i Kambodsja

«Impuls Kambodsja» er i ferd med å bli en betydelig bevegelse. I år måtte det to nasjonale konferanser til for å gi rom for alle som vil komme tettere på den tiltagende ungdomsbevegelsen. I slutten av november ble den siste konferansen avholdt i landets nest største by, Battambng.