Foto: Johnny Myhr-Hansen

CPAC 2022: «Norske» Kristi vil til Det hvite hus

Kristi Noem er guvernør i Sør-Dakota. Men mye tyder på at hun heller vil være president eller visepresident. Et sikkert tegn er at hun talte på årets CPAC, og stadig taler på slike konferanser.