Linda Stålesen Brottveit reiser ut i tjeneste under krigen for å hjelpe det israelske forsvaret. Foto: Trine Overå Hansen

Skal bidra på stasjon for israelske soldater:

Norske Linda reiser ut på israelsk militærbase

Linda Stålesen Brottveit er ikke som alle andre nordmenn. Mens de fleste har kavet for å komme seg hjem etter at det brøt ut full krig i Israel, blir hun ikke bare værende i landet. Hun reiser ut for å tjenestegjøre i hæren.