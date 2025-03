Norge IDAG

NRK: Norges hovedprodusent av desinformasjon og propaganda

Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk, har et årvåkent blikk mot det han kaller russisk desinformasjon og propaganda. Det er bra å være årvåken, men det er ikke bra når hver eneste opplysning som er positivt for Russland – stemples som russisk desinformasjon. Hvis vi hadde hatt en fri presse i Norge, kunne det ha vært lettere å skille løgn fra fakta – for vi kunne ha fylt opp hullene av sensur og halv-sannheter. Dessverre har vi også norsk desinformasjon. Når det gjelder NRK-silede nyheter fra Israel, kan nordmenn fylle opp hullene av norsk desinformasjon om tilstanden i Israel – gjennom utfyllende opplysninger fra IDF og venner i landet.