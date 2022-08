Norge IDAG

Lukas Overå Hansen rapper på låten Don't make sense. Foto: Skjermdump: YouTube

Kristen pop/rap JC2U:

Ny musikkvideo

JC2U, en popgruppe bestående av ungdommer tilknyttet TV Visjon Norge, er aktuell med ny musikkvideo. På få dager hadde videoen fått over 600 visninger. Nå lover Ragnhild Angell, som er leder for prosjektet, at det kommer mer.