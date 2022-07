Norge IDAG

Optimismen på Østerbo er i år stor. Johnny Lilleødegård går for ny lokal "verdensrekord". Foto: Nils Bakke

1,1 millioner stekte vaffelhjerter:

Ny vaffelrekord på Østerbo i år?

En hjertelig rekord under Evangeliesenterets sommerstevne i 2010, var den ufattelige mengden av stekte «nasjonalretter» som ble presset frem, under velluktende røk og varme fra frivillige hjelpende sjeler. De kommer trofast igjen, år etter år, for å hjelpe til med gjennomføringen av årets høydepunkt.