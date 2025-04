Norge IDAG

Palestina-arabere deltar her i en demonstrasjon på Gaza. Foto: NTB/AP/Jehad Alshraf

Nye demonstrasjoner mot Hamas på Gaza

Hundrevis av innbyggere i Gaza gikk ut i gatene for å protestere mot Hamas, for tredje uke på rad. Demonstrantene ropte slagord som «Hamas er en terrororganisasjon» og «Hamdan er en spion». I et forsøk på å undertrykke urolighetene ble innbyggere som deltok i demonstrasjonene henrettet.