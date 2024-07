Norge IDAG

På Nova Healing Concert 27. juni var det stilt ut bilder av gislene som ble bortført til Gaza under terrorangrepet 7. oktober i fjor. Foto: NTB/AP/Ohad Zwigenberg

Ofre for Hamas-angrepet 7. oktober saksøker Iran, Syria og Nord-Korea

Over 100 ofre for Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober saksøker Iran, Syria og Nord-Korea. De anklager landene for å støtte Hamas.