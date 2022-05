Norge IDAG

Debattinnlegg

Ok å brenne en blasfemisk bok som vil avskaffe demokratiet

Å brenne muslimenes hellige bok er et drastisk virkemiddel. Men de fleste politikerne på Stortinget ser ut til å lukke øynene for islams politiske mål som er å erstatte demokratiet med islamsk diktatur. Hva skal til for å vekke dem?