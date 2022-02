– Økende «bønnetrykk» i nasjonen

BØNN: På den årlige bønnekonferansen på Grimerud steg deltakertallet år for år, før koronatiden. Bildet er fra konferansen i februar 2020, da det var fullt hus. Dette er et uttrykk for at bønnetrykket er økende i nasjonen, opplever Bjørn Olav Hansen. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard