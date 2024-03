Norge IDAG

BEKYMRET: KrF-leder Olaug Bollestad under partiets landsstyremøte i februar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Økning i aborter bekymrer KrF-Leder Bollestad

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert statistikk som viser en 6,7 % økning i antall aborter fra 2022 til 2023. Økningen er mest markant blant kvinner under 30 år. I dette segmentet ser man en økning på om lag 10% sammenlignet med året før. Partileder i KrF, Olaug Bollestad er bekymret over trenden. – Dessverre øker aborttallene igjen. Her må det gjøres store grep for å sørge for at ungdom får riktig og god informasjon, sier hun.