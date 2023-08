Norge IDAG

Ville blåbær. Foto: Pixabay

Om å skynde seg ut i skogen

Det modnes disse dager ute under de høyreiste grønne trærne som står tett i tett. Mot en klargrønn moseseng eller blant den brune skogbunnen av barnåler og jord, der vokser soppen. På lyngplanter henger klaser med runde dråper i blått og rødt. Bærene har meldt sin ankomst. Vil de bli hentet av tilfeldige forbipasserende eller turgåere på jakt etter noe å putte i glasskrukken eller desserttallerkenen? Det er nå de må plukkes, for snart er sesongen over.