Iranere med Hizbollah-flagg feiret tirsdag kveld angrepet mot Israel i sentrum av Teheran. Foto: AP / NTB

Omverdenen fordømmer Irans angrep, men ber Israel holde igjen

Israel varsler et svar på det iranske rakettangrepet, men en rekke lands ledere ber nå de to landene om å senke konfliktnivået av frykt for storkrig.