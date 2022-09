Norge IDAG

Norges nasjonalforsamling Stortinget ligger på Eidsvolls plass i Oslo. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Har laget veiledning for trosforsvar:

Ønsker å påvirke verdiene i en nasjon

– Bibelen er full av verdier som er avgjørende for et sunt samfunn der alle kan blomstre. Disse inkluderer kjærlighet, rettferdighet, renhet, barmhjertighet, medfølelse, frihet, forvaltning, verdigheten og viktigheten av arbeid, sannhet og tilgivelse, mener The European Evangelical Alliance.