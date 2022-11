Norge IDAG

Miri Maoz-Ovadia, direktør for internasjonale operasjoner og kommunikasjon i TPS, på Global Media Congress i De forente arabiske emirater. Foto: TPS

Global Media Congress i Emiratene:

Ønsker sterkere samarbeid og toleranse mellom land

Global Media Congress – den første i det man håper skal være en årlig begivenhet – er et forum for folk i mediebransjen for å bygge nettverk, utveksle ideer og utforske samarbeidsområder. Mer enn 1200 journalister, medieledere og utgivere var i Abu Dhabi for kongressen.