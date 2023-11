Norge IDAG

Forsvarsminister Yoav Galant, statsminister Benjamin Netanyahu og generalstabssjef i IDF, generalløytnant Herzi Halevi. Foto: Kobi Gideon / GPO

Krigskabinettet diskuterer våpenhvile:

Opp til 80 gisler kan bli løslatt

Tirsdag kveld er det møte i krigskabinettet i den israelske regjeringen i Tel Aviv der de skal diskutere et opphold i krigshandlingene mot løslatelse av gisler. Netanyahu startet møtet med å presisere at en pause i kamphandlingene ikke betyr at krigen er over og forsikret om at målet fortsatt er å eliminere terrorgruppen Hamas og få alle gislene hjem.