Norge IDAG

One For Israel. Foto: Skjermdump/YouTube.

ONE FOR ISRAEL:

Oppdaget sitt livskall

– Denne vekkelsen utfolder seg ikke på det lokale torget, men på internett, skriver One For Israel om den pågående åndelige oppvåkningen blant jøder over hele verden. En messiansk kvinne forteller om hvordan møtet med One For Israel førte henne inn i sitt livskall: Å forkynne Evangeliet for det jødiske folk.