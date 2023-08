Norge IDAG

Tunnel brukt av kriminelle arabiske grupper i Nasaret, oppdaget av israelsk politi i august 2023. Foto: Israelsk politi

Kampen mot organisert kriminalitet i Israel:

Oppdaget våpentunnel i byen Jesus vokste opp i

Politiets etterretning førte frem til funnet av det som har vært et skjulested for våpen og kriminelle under politirazziaer i Nasaret.