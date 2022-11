Norge IDAG

Sean Feucht ber for senator i Missouri Josh Hawley under et lovsangsmøte i Washington 2020. Arkivbilde. Foto: Jose Luis Magana/AP/NTB

Lovsangsleder Sean Feucht:

Oppfordrer 100.000 forbedere til å be for mellomvalget

Lovsangsleder Sean Feucht startet det massive bønneinitiativet i begynnelsen av november for å se et «skifte finne sted over hele Amerika.»