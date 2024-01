Norge IDAG

Israels finansminister Bezalel Smotrich i Knesset, den israelske nasjonalforsamlingen, 10. juli 2023. Foto: AP Photo/Maya Alleruzzo, File/NTB.

Israels finansminister:

Oppfordrer araberne til å reise fra Gazastripen

Etter å ha blitt kritisert av USA for å anbefale israelske bosettinger på Gazastripen, og et ønske om at palestinerne emigrerer fra området, gjentar Bazalel Smotrich oppfordringen.